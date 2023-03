Conséquences de la grève, des perturbations sont à prévoir dans les transports, comme à Saintes où des lignes de bus et certaines dessertes scolaires ne sont pas assurées. Perturbations également dans les écoles.

A La Rochelle, des difficultés sont à prévoir concernant l’accueil scolaire et périscolaire, mais aussi dans les cantines.

A Marennes-Hiers-Brouage, l’accueil des élèves sur le temps périscolaire sera perturbé toute cette journée, et le ramassage scolaire n’est pas assuré. Pour les enfants dont l’enseignant est gréviste, il est recommandé aux parents de les garder.

A Tonnay-Charente, un service minium d’accueil est assuré à l’école élémentaire, mais les deux écoles maternelles sont fermées.

Dans la Ville voisine de Rochefort, plusieurs écoles vont rester portes closes ce mardi. C’est le cas des maternelles Anatole-France, Saint-Exupéry, Guérineau, Libération et La Galissonnière, et des élémentaires Herriot et Libération. Rochefort où les services municipaux sont également impactés. La piscine est fermée au public. En revanche, toutes les lignes du réseau de transport en commun R’bus sont assurées.