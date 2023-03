Les bénévoles de l’association se mobilisent aujourd’hui, demain et dimanche à la sortie des caisses des supermarchés pour recueillir vos dons de nourriture et de produits d’hygiène. L’objectif cette année est d’atteindre voire de dépasser les 9 000 tonnes de denrées. Des denrées qui seront ensuite distribuées aux plus démunis qui sont plus de 12 000 en Charente-Maritime. Un millier de bénévoles sont mobilisés dans le département.