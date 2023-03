Le coup d’envoi hier de l’opération Mars bleu, le mois de mobilisation contre le cancer colorectal. A cette occasion, le Groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis et le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Nouvelle-Aquitaine (le CRCDC) s’associent pour sensibiliser et informer le grand public sur l’importance du dépistage. En Charente-Maritime, plus de 200 000 personnes ont reçu une invitation à se faire dépister. Clémence Muza, chargée de santé publique au CRCDC, nous en parle :

L’année dernière, 36% des personnes concernées ont réalisé le dépistage colorectal en Charente-Maritime. Ce qui reste en dessous de l’objectif des 65%. C’est pourquoi, un camping-car baptisé « Santé en mouvement » circule en ce moment dans le département pour faire de la prévention. Il était hier à Marennes-Hiers-Brouage où nous avons rencontré Carole Debauss, animatrice Santé publique et infirmière :

Rappelons, s’il est encore nécessaire, que le dépistage est un test simple, rapide et gratuit qui peut sauver des vies. Le cancer colorectal est responsable de 17 000 décès chaque année en France. Pourtant, s’il est détecté à temps, il se guérit dans 9 cas sur 10.