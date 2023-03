Des peines d’amende mais pas de prison avec sursis pour les deux militants anti-bassines jugés hier à La Rochelle. Malgré les réquisitions du parquet du 5 janvier dernier, le tribunal correctionnel les a condamnés à 500 et 700 euros dont 200 avec sursis pour avoir dégradé la réserve d’eau agricole de Cram-Chaban en novembre 2021. Bien loin des 5 mois de prison avec sursis requis. Un soulagement pour les militants qui n’en ont toutefois pas fini avec la justice, puisqu’un procès au civil doit se tenir le 7 septembre. Le propriétaire de la bassine réclame 572 000 euros de dommages et intérêts. Les prévenus ont reçu le soutien du collectif Bassines Non Merci. Ce dernier qui appelle à une mobilisation internationale le 25 mars dans les Deux-Sèvres.