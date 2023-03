Du foncier disponible à la construction, une denrée qui sera bientôt de plus en plus rare en pays royannais. C’est ce vers quoi tend la révision du Schéma de cohérence territoriale de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique. Un document d’urbanisme qui fixe les grandes orientations en termes d’aménagement du territoire pour les vingt prochaines années. Il doit être arrêté en 2023 pour une approbation en 2024. Et ce que l’on sait, c’est qu’il y aura moins de foncier disponible à la construction. De quoi peser sur les projets politiques, mais aussi les ambitions des promoteurs immobiliers en quête de terrains. On écoute le président de la CARA Vincent Barreau :

Vincent Barreau qui parle également de limiter l'arrivée de populations et de travailler sur des opérations de déconstruction-reconstruction dans un futur assez proche.