Évènement ce mardi au CFA de Lagord, près de La Rochelle. Le Centre de formation des apprentis accueille aujourd’hui la finale régionale Centre-Ouest du Championnat de France du dessert 2023. Deux catégories s’affrontent : les juniors ce matin, puis les professionnels cet après-midi, avant la remise des prix ce soir. Ce concours, qui en est à sa 49e édition, reste un moment d’exception pour la pâtisserie française.

Depuis près de 50 ans, Cultures Sucre organise le Championnat de France du Dessert qui est considéré comme le plus grand concours de pâtisserie de restaurant en France. Un concours qui ne révèle pas seulement les futurs talents, mais qui est aussi un laboratoire de créativité où naissent les nouvelles tendances en matière de dessert à l’assiette. Le championnat fait avancer la profession, et donne une longueur d’avance à la pâtisserie de restaurant française.

La finale régionale Centre-Ouest de cette 49e édition, qui se déroule exceptionnellement au CFA de Lagord, voit s’affronter 7 candidats en catégorie juniors composés d’élèves et d’apprentis, et 7 candidats du côté des professionnels qui exercent en tant que pâtissiers ou cuisiniers en France et à l’étranger. Chacun va tenter de remporter sa place pour la finale nationale qui aura lieu en avril à Lille. Pour les départager, ils devront convaincre un jury composé de 10 professionnels, présidé par le chef étoilé nantais Mathieu Pérou. Ils seront chargés de noter le travail des candidats en laboratoire et d’évaluer le visuel et le goût des desserts. Pour participer, les candidats doivent inventer un dessert à l’assiette pour 10 personnes à réaliser en 3 heures. Ce dessert doit être inédit et répondre à la thématique de « l’authenticité », choisie par le président national de l’édition 2023, le chef pâtissier Hugues Pouget, qui a été sacré Champion de France du Dessert en 2003. Un titre de plus en plus prisé, car il donne un sérieux coup d’accélérateur à une carrière.