Une opération de collecte des déchets est proposé demain sur plusieurs plages de l’île d’Oléron. Le rendez-vous est donné aux volontaires à 9h sur le parking de la Phibie au Château d’Oléron. Proposée par la Ligue de protection des oiseaux basée à Rochefort, cette opération s’inscrit dans le cadre du programme européen Life SeaBil qui a pour vocation d’évaluer et de réduire l’impact de la pollution plastique sur les oiseaux marins. Un programme de grande ampleur qui doit permettre de combattre ce fléau comme le souligne Guillaume Le Hetet, responsable de projet Life SeaBil à la LPO :

Plus localement, il est aussi question de mettre en place des actions de sensibilisation au sein du Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, en faveur notamment de la réduction des déchets marins à la source.