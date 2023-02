La troupe des Joyeux lupéens présentera une nouvelle pièce de théâtre « Fallait pas les agacer » de Jean-Claude Martineau, les samedis 4 et 18, et les dimanches 5 et 19 mars à 20h30, à la salle des fêtes de Saint-Loup-de-Saintonge. Tarif : 7 €. Réservations conseillées au 06 62 51 27 43 ou 05 46 59 72 82.