La Communauté d’agglomération Royan Atlantique et l’Office de tourisme communautaire ont dévoilé mercredi de grands projets pour cette nouvelle année, avec notamment l’ouverture du Palais des congrès de Royan en mai prochain, et la reprise en gestion par l’ODT qui veut y développer une nouvelle offre culturelle et évènementielle. En attendant, le nouveau site internet royanatlantique.fr vient d’être lancé, avec une expérience de navigation et d’immersion réinventée, et de nombreuses nouveautés. Elie de Foucauld, directeur de l’Office de Tourisme, nous en parle :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/tourisme-cara-1.mp3 L’Office de tourisme Royan atlantique travaille également sur 25 projets de valorisation du patrimoine sur l’ensemble du territoire, afin d’élargir le champ balnéaire sur l’arrière-pays et inciter les touristes et les habitants à voir ce qui se cache derrière les plages de sable fin :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/tourisme-cara-2.mp3 Autres grands chantiers : un programme de rénovation et de réaménagement des offices de tourisme, en raison de l’évolution de l’accueil des visiteurs. Et la création en septembre d’un code de marque destiné à valoriser l’image et l’attractivité du territoire. L’enjeu est de taille. Avec plus d’un million de visiteurs et 5 millions de nuitées par an, la destination Royan atlantique reste une région touristique à forte notoriété.