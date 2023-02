19e journée de Top 14 ce week-end. La Rochelle reçoit Brive avant d’enchaîner à Pau. Deux équipes de bas de tableau que les Maritimes espèrent bien dominer pour engranger des points afin de se maintenir dans le top 6 et se qualifier pour les phases finales. Face aux Brivistes, lanternes rouges du championnat, les Jaune et noir sont confiants. D’autant plus à domicile. Une semaine après sa victoire à Castres, le Stade rochelais, qui a retrouvé le goût de la victoire, est favori. Coup d’envoi de la rencontre ce samedi après-midi à 17h au stade Marcel-Deflandre.