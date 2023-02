L’intersyndicale de Charente-Maritime appelle à mettre le département à l’arrêt le 7 mars prochain. Dans le cadre de la nouvelle journée d’action nationale contre la réforme des retraites, la CGT, la CFDT, FO, la FSU, la CFTC, l’Unsa et solidaire se mobilisent pour inciter le plus grand nombre à y participer. Les syndicats appellent à une véritable journée morte dans les entreprises, les administrations, les commerces, les écoles ou encore les transports. Quatre manifestations sont prévues : à 10h30 devant le Palais de justice de Saintes, place Colbert à Rochefort et place Charles-de-Gaulle à Royan. Et à 14h30 sur le parvis de la gare de La Rochelle. Quatre rassemblements sont également proposés le lendemain à l’occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes pour dénoncer les conséquences du projet de réforme sur la retraite des femmes. A 14h30 parvis de la gare à La Rochelle, et à 17h quai de carénage. A 14h30 devant le Palais de justice de Saintes et place Colbert à Rochefort.