Réforme des retraites : une fin de non-recevoir pour la CGT cheminots de Saintes. Le député de la 3e circonscription de la Charente-Maritime Jean-Philippe Ardouin, qui fait partie de la majorité présidentielle, refuse tout débat public avec le syndicat. Jugeant pour l’heure prématuré de débattre de ce projet de loi, sans connaissance précise du texte avant son examen à l’Assemblée nationale, le parlementaire invite les représentants syndicaux à le rencontrer ultérieurement à sa permanence. Une réponse qui ne satisfait pas Julien Batoux, responsable de la communication pour les cheminots CGT de Saintes :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/cheminots-ardouin-1.mp3 De quoi attiser encore un peu plus la colère du syndicat, au lendemain d’une nouvelle journée d’action qui a rassemblé plus de 20 000 manifestants en Charente-Maritime, avec un mouvement de protestation qui prend de l’ampleur :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/cheminots-ardouin-2.mp3 Les cheminots CGT de Saintes comptent maintenir la pression sur le député Ardouin pour obtenir gain de cause, alors que deux nouvelles journées d’action se profilent déjà pour les 7 et 11 février prochains.