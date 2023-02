Le coup d’envoi aujourd’hui des Nuits des livres Harry Potter. Jusqu’à dimanche, plus de 350 librairies vont fêter les 25 ans du célèbre sorcier en France. Animations, lectures, quiz, concours et goodies seront proposées. 25 équipes seront sélectionnées pour participer à la grande finale du Tournoi des sorciers qui aura lieu en juin à Paris. L’équipe gagnante remportera un voyage à Londres et des entrées pour visiter les studios Harry Potter. En Charente-Maritime, rendez-vous à la librairie Gréfine, à Calligrammes et à la Fnac à La Rochelle, à la Fnac de Rochefort et à la librairie des pertuis à Saint-Pierre-d’Oléron.