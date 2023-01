La Ville de Tonnay-Charente a lancé début janvier la 2e édition de son budget participatif. Face au succès rencontré lors de la première en septembre 2021, l’opération est renouvelée sur la base d’un projet qui sera financé à hauteur de 15 000 euros. Les habitants ont jusqu’à mardi prochain pour déposer leurs propositions, qui seront ensuite soumises au vote de la population.

Pour cette 2e édition, la Ville de Tonnay-Charente poursuit sa volonté de développer la démocratie participative en permettant l’émergence de projets d’initiative citoyenne, qui répondent aux besoins des habitants et à la notion d’intérêt général. Lors de la première édition entre 2021 et 2022, c’est une aire de jeux qui a été retenue parmi trois projets. Elle sera installée au cœur du parc de la Varenne en ce début d’année 2023. Après le succès de cette opération, l’heure est au lancement de la deuxième édition. La Ville va ainsi attribuer 15 000 euros pour réaliser un nouveau projet d’intérêt général et collectif. Les conditions de recevabilité des projets restent les mêmes : tous les habitants, à partir de 11 ans, peuvent proposer leurs idées. Le dépôt des candidatures se fait uniquement sur le formulaire dédié accessible en format numérique ou papier. Le règlement complet est également téléchargeable en ligne et consultable à la mairie. Il ne reste plus qu’une semaine pour faire des propositions. Ensuite, les projets seront instruits courant février, pris présentés début avril, avant d’être soumis au vote du 15 avril au 15 mai. La proclamation des résultats interviendra en juin prochain.