La députée de la Charente-Maritime Anne-Laure Babault nommée porte-parole du groupe Démocrate à l’Assemblée nationale pour la proposition de loi visant à interdire les colliers étrangleurs et électriques pour les chiens et les chats. Un texte adopté la semaine dernière en première lecture au Parlement. Comme elle s’y était engagée, l’élue s’implique sur la question de la protection animale. A ce titre, elle a déjà visité les locaux de la SPA de La Rochelle et du refuge de l’ASPAC à Châtelaillon-Plage, et rencontré et auditionné diverses associations locales et nationales.