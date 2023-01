L’élection le week-end prochain du bureau départemental de Renaissance en Charente-Maritime. Comme partout en France, les adhérents du parti présidentiel sont appelés à voter pour leurs représentants. Ils se sont accordés pour ne présenter qu’une seule liste, dans une volonté de rassemblement et d’unité, avec une présidence tournante incarnée par Katherine Chipoff, conseillère municipale à Lagord et conseillère communautaire, et Sélim Denoyelle, ex-directeur de campagne des Présidentielles en Charente-Maritime. Leur priorité : fédérer le plus largement possible, malgré le contexte politique actuel, comme le souligne Katherine Chipoff :

Les vingt adhérents, qui composent la liste présentée par Katherine Chipoff et Sélim Denoyelle, représentent l’ensemble des territoires du département, pour une véritable action de proximité :

Les élus du bureau départemental seront élus pour 3 ans. Leur prise de fonction interviendra à partir du 1er février.