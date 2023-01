Le Centre intercommunal d’action sociale du Bassin de Marennes se mobilise en faveur de la santé environnementale. Plusieurs actions sont prévues ces prochains jours pour sensibiliser les habitants. Un cycle de balades en pleine nature est proposé pour en ressentir les bienfaits à la fois physiques et psychiques.

Dans le cadre de son Projet santé-social de territoire, et tout particulièrement du Contrat Local de Santé signé avec l’Agence Régionale de Santé, le CIAS du Bassin de Marennes souhaite sensibiliser la population et les acteurs du territoire à la santé environnementale. En effet, prendre soin de sa santé, ce n’est pas seulement aller chez son médecin quand on est malade. C’est aussi faire en sorte de vivre dans un environnement sain, et de prendre de bonnes habitudes afin de diminuer les facteurs de risques de maladies chroniques. Pour Santé Publique France, la santé environnementale correspond à l’impact sur la santé humaine de facteurs environnementaux physiques, chimiques, biologiques et sociaux. Ces facteurs correspondent aux conditions de vie, à la contamination des milieux et aux changements environnementaux, et notamment climatiques.

Pour comprendre, le CIAS du Bassin de Marennes propose un cycle de balades nature intitulé : « Les Sorties Santé & environnement » pour permettre aux habitants de découvrir leur environnement proche et d’en ressentir tous les bienfaits, à la fois physiques et psychiques, sur leur santé. Rendez-vous samedi prochain de 10h à midi à Marennes autour des oiseaux. Le 9 février, de 14h à 16h à Bourcefranc sur la respiration hivernale ; le 16 février de 14h à 16h à Saint-Sornin avec une balade active pour le cerveau ; le 25 février de 10h à midi au Gua sur l’éveil des sens ; le 11 mars de 10h à midi à Saint-Just-Luzac ; le 18 mars de 10h à midi à Nieulle-sur-Seudre ; et le 25 mars de 10h à midi à Brouage au cœur du marais.