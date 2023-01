La 37e édition de la course partira le mardi 22 août de Confolens en Charente, direction Matha en Charente-Maritime. La 2e étape le lendemain se déroulera entre Aulnay-de-Saintonge jusqu’à Bressuire dans les Deux-Sèvres. Puis le jeudi 24 au matin : départ de Coussay-les-Bois dans la Vienne direction La Roche-Posay, suivi du contre-la-montre l’après-midi avec départ et arrivée à La Roche-Posay. Et dernière étape le lendemain entre Moncoutant-sur-Sèvre, dans les Deux-Sèvres et Poitiers dans la Vienne.