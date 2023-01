L’ancien maire oléronais de Saint-Trojan-les-Bains condamné pour la noyade accidentelle d’un enfant de 9 ans. Hier, le tribunal judiciaire de La Rochelle a rendu son jugement suite à l’audience du 17 novembre dernier et reconnu coupable Pascal Massicot d’homicide involontaire, après la mort d’un jeune garçon en août 2016 plage de Gatseau. Il a écopé d’un an de prison avec sursis. Sur le banc des prévenus également, les pompiers du Service départemental d’incendie et de secours sont aussi tenus pour responsables. Ils ont été condamnés à 50 000 euros d’amende dont 30 000 avec sursis. Tous ont dix jours pour faire appel.