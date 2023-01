Forte mobilisation ce jeudi en Charente-Maritime contre la réforme des retraites. De très nombreux manifestants ont participé à cette journée d’action interprofessionnelle. Ils étaient plusieurs milliers cet après-midi à La Rochelle, plus de 3 000 à défiler ce matin dans les rues du centre-ville de Saintes, et pratiquement autant à Rochefort. Déterminés, les syndicats sont prêts à aller jusqu’au bout pour exiger le retrait de cette réforme. On écoute Dominique Brée, enseignante à Pons et future secrétaire de l’Union locale CGT de Saintes :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/manif-1.mp3 Cette première journée d’action contre la réforme des retraites devrait donner le coup d’envoi à un mouvement durable, selon Nicolas Roulin, secrétaire général de l’union locale CGT de Rochefort :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/manif-2.mp3

Forte mobilisation des profs dans l’Académie de Poitiers. Le rectorat annonçait cet après-midi plus de 38% de grévistes. Près de 40% chez les enseignants du premier degré, et plus de 33% dans le second degré. Dans le détail : le taux de participation à la grève était de 41% dans les collèges, 27% dans les lycées et 12% dans les lycées professionnels.