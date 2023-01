L’assureur surgérien et rochefortais Claude Sûun a été élu ce mardi à la tête de l’association. Une association qu’il veut relancer pour redynamiser et développer l’attractivité économique du territoire. En léthargie depuis pratiquement trois ans, la structure s’était mise en sommeil au moment du confinement. Et depuis plus rien. Mais Claude Sûun entend réveiller la belle endormie et lui donner une nouvelle impulsion. Des rencontres, des visites d’entreprises et des rendez-vous business sont prévus en 2023 pour relancer le club et fédérer de nouveaux adhérents auprès des chefs d’entreprises du territoire. Une première réunion aura lieu le jeudi 23 février à 18h30 à la Sapa de Saint-Georges-du-Bois.