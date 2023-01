Forte mobilisation en vue ce jeudi pour la journée de grève et d’action interprofessionnelle contre la réforme des retraites. L’ensemble des syndicats sont très remontés contre le projet du gouvernement qui prévoit un report de l’âge légal de départ à 64 ans et un allongement de la durée de cotisation. Le mouvement s’annonce bien suivi, notamment dans les transports et dans l’éducation. Ce que confirme Pascal Gandemer, secrétaire départemental du syndicat enseignant FSU Charente-Maritime :

Pour rappel, trois manifestations sont prévues en Charente-Maritime : à 10h30 place Colbert à Rochefort et devant le Palais de Justice de Saintes, et à 14h30 sur le parvis de la gare de La Rochelle.