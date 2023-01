Une vingtaine d’élèves de la MFR de Saint-Germain-de-Marencennes ont participé ce matin à une opération de plantation de haie à Surgères. Une opération qui s’inscrivait dans le cadre du programme départemental EVA 17 pour Entretien et valorisation de l’arbre, et du plan municipal « 1000 arbres » qui vise à planter 1000 arbres et 1000 mètres de haies par an jusqu’à la fin du mandat. Une trentaine d’espèces ont ainsi été mises en terre, en bordure d’un champ agricole situé le long de la RD 911, sortie Surgères, direction Rochefort, comme l’explique Gaëlle Jourdain, agricultrice et conseillère municipale :

Tous en classe de Seconde Bac Pro Cgea pour Conduite et gestion de l’entreprise agricole, les élèves ont été sensibilisés à la plantation d’une haie qui a plusieurs enjeux environnementaux, comme le souligne Hervé Bergé, moniteur agronome :

Malgré le froid et le dur labeur, les jeunes ont pris à cœur leur mission d’un jour, à en croire Paul et Éthan :

Quatre chantiers participatifs de plantations ont été programmés ce mois-ci à Surgères. Le dernier a lieu demain, sur un terrain communal, avec la participation des élus du Conseil municipal des jeunes.