Reconduite chaque année depuis dix ans, l’opération, qui se déploie désormais sur l’ensemble du département de la Charente-Maritime, a fait mouche en 2022. L’objectif est d’enrichir et de développer une filière locale de valorisation d’un matériau noble aux multiples propriétés. On écoute Nathalie Daniel, responsable de projet à Echo-Mer :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/bouchons-1.mp3 Pour 2023, Echo-Mer vise les 11 tonnes de bouchons collectés et revalorisés. Pour ce faire, Nathalie Daniel lance un appel aux bonnes volontés :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/bouchons-2.mp3 L’action est soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Ademe et La Rochelle territoire zéro carbone.