La Nupes appelle à manifester contre la réforme des retraites jeudi prochain en Charente-Maritime. A La Rochelle, les militants de la Nouvelle union populaire écologique et sociale invitent les citoyens à rejoindre le mouvement intersyndical qui prendra la forme d’une grande manifestation depuis la gare à 14h30 direction la préfecture. A Rochefort, la Nupes renonce à l’organisation de son premier café populaire ce jeudi soir et appelle la population à manifester à 10h30 place Colbert, avant une table ronde au Bistrot des arts à 19h en présence de syndicalistes, de travailleurs et de chômeurs.