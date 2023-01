L’alerte orange aux vents violents a été levée ce matin en Charente-Maritime, mais le département reste placé en vigilance jaune face aux risques d’orages, de crues et de vagues-submersion, mais aussi des rafales qui restent soutenues après le passage de la tempête Gérard qui a balayé cette nuit notre département. Des pointes à 126km/h ont été enregistrées sur l’île de Ré et jusqu’à 120 sur l’île d’Oléron où la vitesse a été limitée à 50km/h sur le pont, et interdite aux piétons, deux-roues et véhicules à remorque.