Un jeune homme de 18 ans est décédé dans un accident samedi matin à La Vergne, près de Saint-Jean-d’Angély. Vers 10h, une voiture seule en cause a fait plusieurs tonneaux après une sortie de route dans une courbe, sur la Départementale 739. Sur les quatre occupants du véhicule, l’un des passagers a succombé à ses blessures. Les trois autres âgés de 17 à 20 ans ont été légèrement blessés. Ils ont été transportés à l’hôpital. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte par le parquet de Saintes. Une vitesse excessive et l’alcool seraient en cause dans ce drame.