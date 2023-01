La transmission des exploitations agricoles, un enjeu crucial sur les territoires de la Communauté d’agglomération Rochefort océan et de la Communauté de communes du Bassin de Marennes. Dans un contexte où l’offre agricole locale subit une menace réelle, les deux collectivités cherchent des solutions innovantes pour pérenniser l’activité des exploitations dont près de la moitié sur les 300 que comptent les deux territoires peine à trouver des repreneurs et doit être cédée dans les 5 ou 10 ans. C’est tout l’enjeu du Projet alimentaire territorial qui se met en place pour rebâtir un système alimentaire durable et local, comme le souligne Bruno Bessaguet, maire de Moragne et vice-président de la Communauté d’agglomération Rochefort océan, délégué au projet :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/pat.mp3 La transmission est l’un des axes du plan d’actions du Projet alimentaire territorial. A ce titre, une première réunion a eu lieu vendredi matin à la mairie de Tonnay-Charente entre des exploitants et des candidats à la reprise.