À Saint-Just-Luzac, la FCPE organise la deuxième édition de son vide-greniers dimanche 12 mai, place Verdun, de 9h à 17h. Sur place : exposition de voitures américaines, barbes à Papa, pop-corn, petite restauration et buvette. Venez écouter aussi l’association Les Arts du marais. Renseignements et inscriptions au 06 08 43 91 10 et sur fcpe.stjustluzac@gmail.com.