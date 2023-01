Scène ouverte du 30/12/22 avec le chanteur Eric La Garenne de Mortagne-sur-Gironde.

Tout a commencé bien avant sa naissance. Dans son entourage paternel, on aimait chanter, et du côté de sa mère, on aimait la musique. Donc sa passion est bien ancrée et difficile pour Eric d’en être autrement. Dès son plus jeune âge, il accompagne son oncle dans les bals populaires et apprend le piano jusqu’en 1968. A cette époque, il doit choisir un métier et se dirige vers l’hôtellerie, il travaille en extras dans les restaurants chaque fin de semaine et délaisse sa passion la musique. Mais celle-ci le rattrape quelques années plus tard…

L’artiste local Éric La Garenne revient avec un nouvel album aux saveurs métissées.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100026823199408