Elle est organisée à partir d’aujourd’hui. Jusqu’à lundi, les habitants sont invités à déposer leurs arbres de Noël dans un espace réservé à cet effet, place du Champ-de-Foire. Les conifères collectés, naturels et sans décoration, seront ensuite livrés à l’association Joss et Bella de Nachamps pour nourrir les animaux qu’elle recueille, comme le souligne l’une de ses membres Nathalie Ternus :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/sapin-1.mp3 Après le succès d’une première collecte de sapins l’an dernier, l’opération a donc été renouvelée cette année :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/sapin-2.mp3 A noter que l’association Joss et Bella ne vit que de dons et des cotisations de ses membres, et ne perçoit aucune subvention.