Toujours aucune nouvelle du couple disparu dans les Deux-Sèvres. Demain, les proches de Kevin Trompat et Leslie Hoorelbeke organisent une battue à Prahecq où ils ont été vus pour la dernière fois le 26 novembre dernier, après une soirée passée chez un ami. Ils espèrent trouver des éléments de réponse, alors que la justice et les forces de l’ordre ont déployé d’importants moyens pour élucider cette affaire.

Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver Leslie Hoorelbeke, 20 ans, originaire de Thairé en Charente-Maritime, et Kevin Trompat, 22 ans, tous deux portés disparus depuis la nuit du 25 au 26 novembre à Prahecq, au Sud de Niort. C’est là qu’ils ont été vus pour la dernière fois, après une soirée passée chez un ami. Accompagnés de leur chien Onyx, ils devaient ensuite passer la nuit chez un voisin. Mais depuis, plus de nouvelles. Si le véhicule de Leslie a été retrouvé devant la maison de cet habitant, la propriétaire et son compagnon restent introuvables. Un autre véhicule, celui appartenant à Kevin a lui été retrouvé à Coulon, et des effets personnels du couple, vêtements et papiers, ont été découverts dans une benne à vêtements à Puyravault, près de Surgères. A la suite de quoi le parquet de Niort a ouvert une information judiciaire pour disparition inquiétante le 12 décembre dernier. Mais l’enquête piétine. Les proches des disparus ont décidé d’organiser une battue à et autour de Prahecq ce jeudi. La forêt de la commune devrait notamment être passée au peigne fin, ainsi que les chemins et sentiers des communes proches de Marigny et Fors. Un appel a été lancé par la belle-mère de Kevin sur le réseau social Facebook où un groupe intitulé « Mobilisons-nous pour retrouver Leslie et Kevin ainsi que Onyx » a été créé. Le départ aura lieu place de l’Église à 9h. Les volontaires sont invités à venir avec des vêtements adaptés aux déplacements extérieurs et éventuellement des véhicules.