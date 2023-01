A Surgères, la municipalité lance son plan de sobriété énergétique. Comme dans d’autres villes de Charente-Maritime, les élus ont décidé de modifier les horaires de l’éclairage public, afin de réaliser des économies d’énergie.

La Ville de Surgères dégaine à son tour son plan de sobriété énergétique. Ainsi en ont décidé les élus de la cité d’Hélène, face à l’augmentation des coûts de l’énergie. L’éclairage public du centre-ville sera donc éteint entre 1h et 5h30 du matin du 15 mai au 30 septembre, et du 22 décembre au 2 janvier. Puis entre minuit et 5h30 du matin le reste de l’année, soit une heure de plus. Et ce à compter donc de ce mardi 3 janvier.

Pour le reste de la commune, la coupure interviendra entre 22h et 5h30 du matin toute l’année, sauf les 24 et 31 décembre où l’extinction se fera à 1h.

Concernant les giratoires de l’ancienne et de la nouvelle gendarmerie, de la main de Ronsard et de la piste de gare, la coupure aura lieu de 2h à 5h30 toute l’année.