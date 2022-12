Bassine Non Merci sur le terrain hier après-midi pour constater l’état d’assèchement du Mignon à Mauzé, dans le Sud des Deux-Sèvres, près de Surgères. Le collectif anti-bassine déplore l’autorisation accordée par la préfecture aux agriculteurs irrigants pour prélever dans la ressource, afin de remplir la réserve de substitution SEV17. Et ce alors que le niveau de la rivière est extrêmement bas et que la nappe phréatique ne s’est pas rechargée. Jean-Jacques Guillet, l’un des porte-paroles du collectif, dénonce une gestion de l’eau catastrophique :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/bnm-mauze.mp3 Bassine Non Merci demande à l’Etat d’intervenir au plus vite en stoppant les prélèvements. Le collectif va prochainement faire constater par huissier l’absence de débit d’eau dans la rivière.