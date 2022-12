Le maire de Saintes Bruno Drapron a pris un arrêté un peu spécial, autorisant le Père Noël et ses rennes à survoler la Ville pour distribuer les cadeaux dans la nuit du 24 au 25 décembre. Un arrêté très sérieux qui a été signé hier. Avec deux conditions : le respect des règles de sécurité de survol et de bien-être des animaux. Le maire considère, je cite, « l’impérieuse nécessité que les petites Saintaises et les petits Saintais puissent profiter pleinement de Noël ». Un clin d’œil à la magie des fêtes de fin d’année. L’arrêté n’a bien sûr pas été déposé en sous-préfecture.