À Saint-Jean-d’Angély, la Ville s’engage pour la protection de la biodiversité. Un nichoir vient d’être installé dans la tour de l’Horloge pour accueillir un couple d’Effraies des clochers. Une initiative qui s’inscrit dans le programme « Une chouette, un village », financé par l’Office Français de la Biodiversité et porté par la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Fabien Blanchet, conseiller municipal en charge du développement durable, nous raconte comment est né ce projet :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/02/chouette-1.mp3 Voilà qui va permettre à la Ville de contribuer à la préservation d’une espèce en déclin. Cette installation a été réalisée sur-mesure pour s’adapter tant à l’écologie de l’espèce qu’aux spécificités du bâtiment classé aux Monuments Historiques. Fabien Blanchet :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/02/chouette-2.mp3 Le projet prévoit un suivi de la nidification par la LPO et les services techniques de la Ville, ainsi que des animations, notamment en direction des scolaires.