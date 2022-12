Évènement le 8 janvier avec deux avant-premières exceptionnelles de la saison 3 de « Je te promets » qui arrive bientôt sur TF1. Adaptation française de la série américaine « This is us » avec Camille Lou, Hugo Becker, Marilou Berry, Guillaume Labbé et Narcisse Mame. Ce sera au cinéma Le Lido de Royan à 14h30, puis à l’Apollo ciné 8 de Rochefort à 17h30, en présence d’une partie de l’équipe. C’est gratuit. Les réservations sont ouvertes à partir d’aujourd’hui en envoyant vos coordonnées par mail à l’émission chutonecoutelatele@orange.fr. C’est un évènement HÉLÈNE FM, VOG RADIO et « Chut… on écoute la télé ».