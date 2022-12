Face aux épidémies de grippe et de covid, l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine appelle à la vaccination, notamment pour les personnes les plus fragiles. Les indicateurs virologiques concernant le coronavirus sont relativement stables dans la région, avec un taux d’incidence de 695 cas pour 100 000 habitants, sauf en Charente-Maritime et dans le Lot-et-Garonne où une légère hausse est enregistrée. Concernant la grippe, ils sont en forte augmentation. Devant une telle situation, l’ARS a rappelé hier dans un communiqué que la vaccination et les gestes barrières sont plus que jamais nécessaires pour protéger les plus vulnérables. La vaccination qui est jugée encore « trop faible » chez les plus âgés, avec un taux d’à peine 37% chez les 60-79 ans et seulement 17% chez les plus de 80 ans.