Les élus de la Communauté de communes Aunis Sud ont approuvé hier soir à l’unanimité le lancement d’une étude de faisabilité pour l’agrandissement du bâtiment actuel qui ne possède qu’une seule salle, servant aussi de scène de spectacle. L’idée serait d’en créer trois pour une capacité de 400 places, plus une salle de 230 places dédiée prioritairement aux spectacles vivants. L’enjeu est de taille, car le projet permettrait de doubler la fréquentation qui est de 30 000 entrées par an, dans un bassin de population de plus de 50 000 habitants. On écoute Jean Gorioux, président de la CdC Aunis Sud :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/palace-1.mp3 L’étude sera confiée à la Semdas pour un montant de 35 000 euros HT. Elle va durer 5 mois. Après quoi, la décision sera prise ou non de poursuivre le projet, qui reste une nécessité pour le territoire, malgré un contexte de baisse générale de fréquentation des cinémas, concurrencés par les plateformes de téléchargement. Jean Gorioux :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/palace-2.mp3 Depuis le début de l’année, les cinémas enregistrent une baisse moyenne de 30%, mais un rebond a été constaté le mois dernier.