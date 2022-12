Alors que de nombreuses communes réduisent le temps d’éclairage public, la cité aytrésienne a décidé au contraire de le prolonger d’une heure. Et elle a de bonnes raisons de le faire. La municipalité s’en justifie.

Face à la flambée des prix de l’énergie, de plus en plus de communes ont recours à cette mesure qui allie économie d’énergie, réduction de la facture et protection des espèces nocturnes. La Ville d’Aytré a ainsi mis en œuvre depuis début novembre l’extinction de l’éclairage public dès 20h jusqu’à la tombée de la nuit du jour suivant. Mais une expérimentation révèle un réel besoin de maintenir l’éclairage 1h de plus. La municipalité a donc dû faire un choix. C’est pourquoi, depuis le 8 décembre, le système de la Ville a été modifié afin de maintenir l’éclairage jusqu’à 21h. L’axe structurant avenue du commandant Lisiack et avenue Roger Salengro sera éteint à 1h30 les vendredis et samedis soirs. A noter que la piste cyclable de la Vaurie, entre Aytré et Périgny, bénéficie d’un éclairage adaptatif qui réduit l’intensité d’éclairage de 20% et l’augmente instantanément au passage d’un cycliste.