Clap de fin pour le cinéma Le Cristal à La Tremblade/Ronce-les-Bains. Mardi 27 décembre, la salle obscure de la station balnéaire fermera définitivement ses portes, après pratiquement 70 ans d’existence. Cinq ans après en avoir repris l’exploitation, l’association Créa, qui gère aussi le cinéma Le Relais à Saint-Georges-de-Didonne, n’a pas souhaité poursuivre l’aventure en raison du coût financier que représente l’établissement, comme le déplore Chloé Deleforge, co-directrice du Créa :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/cristal-1.mp3 Et pour accompagner cette fermeture, l’association Créa a prévu une journée festive demain. Chloé Deleforge nous en donne le programme :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/cristal-2.mp3 Une vente d’affiches est également prévue. Les tarifs et informations sur crea-sgd.org. A noter que la dernière semaine de projections s’annonce haute en couleurs avec « Avatar, la voie de l’eau », « Le Chat Potté 2 » et « Maestro ».