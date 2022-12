Les urgences pédiatriques de nouveau fermées pendant une période de 24 heures à l’hôpital de Saintes. Le service va rester inaccessible en journée et la nuit jusqu’à demain matin 9h. En cause toujours : la surcharge de travail et le manque d’effectifs. Il ne reste plus que deux pédiatres pour tout le service. Il faudra composer le 15 au préalable, sauf bien sûr en cas d’urgence vitale. C’est la 2e fois que cela arrive en moins d’une semaine.