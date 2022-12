La Rochelle va mettre à l’honneur Antoine Albeau ce soir. Après 30 ans de carrière, le véliplanchiste de l’île de Ré a pris sa retraite il y a quelques semaines. A 50 ans, le sportif français le plus titré de l’histoire en a terminé avec la compétition internationale. La Ville et l’Agglo ont décidé de rendre hommage à ce grand champion.

C’est à l’occasion de la 7e édition des Trophées Sports Passion La Rochelle qui a lieu ce mardi 13 décembre en soirée que le maire de la Ville et président de la Communauté d’agglomération Jean-François Fountaine, et son adjointe aux sports Catherine Léonidas, ont souhaité organiser une cérémonie en l’honneur d’Antoine Albeau pour lui remettre la médaille de la Ville, ainsi que la plaque de l’avenue qui sera rebaptisée à son nom, celle de la Capitainerie aux Minimes qui accueillera prochainement la nouvelle plateforme nautique et sportive. Cette dénomination s’inscrit également dans le cadre des 50 ans du port de plaisance. Les élus tiennent à saluer le parcours exceptionnel du champion qui porte haut les valeurs du sport nautique chères à La Rochelle. Guidé par son père, Antoine Albeau devient professionnel en 1992. Titré à plusieurs reprises Champion de France, il est sacré Marin de l’année en 2010 par la Fédération française de voile. Il est également médaillé de l’Académie des Sports en 2014, Chevalier de l’Ordre national du mérite en 2015 et, depuis le 15 septembre dernier, Chevalier du Mérite maritime. Il possède l’un des plus grands palmarès en voile au monde. Depuis 1994, il a notamment été 25 fois champion du monde, 4 fois champion d’Europe et 12 fois champion de France. Il possède également deux records du monde de vitesse : en windsurf en 2015, avec 53,27 nœuds, soit plus de 98 km/h. Et en planche à voile en 2020, avec 43 nœuds de moyenne sur un mille nautique, soit près de 80 km/h. Toujours en quête de nouveaux records, Antoine Albeau se lance désormais dans un projet ambitieux nommé « Zephir » et collabore avec les spécialistes de l’ultra performance, tel Marc Amerigo, pour relever un nouveau défi : battre le record de vitesse absolue à la voile.