Un rêve qui devient réalité pour un habitant de Puydrouard à Forges-d’Aunis, entre Surgères et La Rochelle. Rémy Pénigaud, 59 ans, est sur le point de faire renaître de ses cendres le vieux moulin à vent familial bâti sur ses terres au XVIe siècle, dont ce fils de meunier a hérité en 2003. Avec la pose ce matin de la toiture et des ailes qui vont lui redonner son lustre d’antan, comme avant les années 1930 où il a perdu ses ailes dans un incendie. Une opération à 100 000 euros réalisée par une entreprise charentaise-maritime située à Jonzac et spécialisée dans la restauration des moulins. Rémy Pénigaud nous raconte la genèse de son projet :

L'objectif à terme étant de refaire fonctionner à l'identique le dernier moulin encore existant de la Plaine d'Aunis, en commençant à produire de la farine d'ici deux ans. Rémy Pénigaud espère ouvrir son moulin à la visite pendant les Journées du patrimoine.