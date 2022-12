Évènement de cette fin d’année dans la station balnéaire qui, comme la Ville de Rochefort, a décidé de troquer sa patinoire très énergivore contre des animations plus sobres. Au programme : décorations, illuminations, spectacles, déambulations, concerts et feux d’artifice. Ouverture du village ce soir à 18h, suivie de l’inauguration à 19h et du concert à 19h30 de Carla Lazzari, la chanteuse de « Bim Bam toi » et finaliste de l’émission « Danse avec les stars ».