L’incendie survenu dans la nuit du 28 au 29 novembre dans un local d’archives de la Direction départementale des Territoires et de la Mer de La Rochelle était criminel. C’est ce qu’a indiqué hier le procureur, d’après les premiers éléments de l’enquête de la sûreté départementale. Ce dernier précise que des indices laissant penser à un acte intentionnel ont été rapidement découverts, comme la dégradation à proximité d’un véhicule de fonction de la DDTM et le bris de vitres donnant accès aux locaux. Un expert a été mandaté, et la police poursuit ses investigations pour identifier le ou les auteurs.