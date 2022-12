Les suites de l’affaire de l’expédition punitive à une soirée d’anniversaire à Rochefort. L’adolescent, qui est toujours entre la vie et la mort au CHU de Poitiers, s’était interposé pour protéger sa mère. Le jeune garçon de 16 ans avait reçu un coup au niveau du crâne avec un objet métallique, et des coups de pied alors qu’il était au sol. Le procureur de La Rochelle a indiqué hier que l’agression a été perpétrée par un groupe de cinq à sept jeunes sur fond de rivalité entre deux quartiers. Pour rappel, cinq ont été identifiés et interpellés. L’un d’eux, un jeune majeur de 19 ans, connu pour des faits de violence, a été incarcéré. Une information judiciaire a été ouverte.