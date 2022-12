Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine au chevet des pelouses calcaire. Des espaces sensibles qu’il convient d’entretenir et de protéger pour préserver la biodiversité. Un chantier bénévole est proposé aujourd’hui et demain sur la commune d’Annepont, entre Saint-Jean-d’Angély et Saintes. Amandine Vallée est chargée de mission. Elle nous parle de cette action :

Comme des insectes et des reptiles. Pour participer à ce chantier bénévole, il faut contacter le 06 29 25 65 54.