A Rochefort, le programme des animations pour les fêtes de fin d’année a été dévoilé. Pas de patinoire cette année pour des raisons d’économies, mais des animations moins gourmandes en énergie qui devraient tout de même ravir les visiteurs. Illuminations, musique et pyrotechnie… Rochefort va mettre des couleurs dans son ciel.

2022 restera dans les mémoires comme l’année de la crise des énergies. La Ville de Rochefort ne se détourne pas du problème. Outre une série de mesures d’économies dans tous les bâtiments et équipements municipaux, Rochefort anticipe ces augmentations sans précédent en se privant de sa traditionnelle patinoire, animation phare des fêtes de fin d’année en Charente-Maritime. En ne rallumant pas la féérie d’Oceana Lumina, Rochefort modère sa consommation électrique aux horaires les plus critiques de la journée et de la saison. Pour autant, le ciel Rochefortais scintillera de ses habituelles décorations pour moins de 2 000 € pour la durée de leur allumage. Un ciel qui s’embrasera aussi au-dessus de l’hôtel de ville, alors que les places et rues du centre-ville s’animeront pour faire briller les yeux des petits et ravir les oreilles des grands… Autant de surprises, vertueuses et peu gourmandes en énergie, à consommer tous les jours et tous les soirs du mois de décembre… sans modération ! À noter que l’accès à l’Hôtel de Ville se fera exclusivement par la rue Thiers les 9, 16 et 23 décembre après-midi, afin de permettre l’installation des animations pyrotechniques. Des animations quotidiennes seront proposées du 9 au 31 décembre.