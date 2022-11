Comme chaque année, la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette porte la campagne « Cyclistes, brillez ! » tout au long du mois de novembre. Son but : sensibiliser les usagers à l’importance d’un bon éclairage. « Voir et être vus » à vélo sera le message diffusé tout au long de l’opération qui va se dérouler toute cette semaine dans l’agglomération de La Rochelle, en partenariat avec les associations Vélo-Ecole Tand’Amis et Vive le Vélo. Les Polices nationale et municipale et la Coordination sécurité routière seront également présentes pour renseigner les cyclistes sur la règlementation et la sécurité liées à l’éclairage.

13 points de diagnostics des équipements d’éclairage seront proposés gratuitement au public. Des kits lumières et dépliants d’information seront offerts aux usagers non équipés sur les communes d’Aytré, La Rochelle, Salles-sur-Mer, Périgny, Lagord, Sainte-Soulle, Dompierre-sur-Mer et Puilboreau.

Samedi prochain, Vive le Vélo et l’association La Pâte Critique lancent un appel à la « vélorution lumineuse » avec une balade cyclo-citoyenne de 17h30 à 18h30 au départ de l’Aquarium de La Rochelle. Les guides assureront la sécurité, l’assistance technique et une veille sur les équipements « voir, être vu ».